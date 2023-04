Stiri pe aceeasi tema

- George Lupu (www.b1tv.ro) Turismul romanesc a inceput sa iși revina in ultimul an, chiar daca nu au fost atinse inca cifrele din anul 2019, a precizat pentru B1 TV consultantul in turism Traian Badulescu: „In ultimul an a inceput sa iși revina pas cu pas, dupa cei doi ani de restricții. Inca nu a ajuns…

- Hotelierii din Thassos spun ca tarifele vor fi cu 7 - 10- mai mari anul acesta, desi costurile de operare au crescut cu peste 30-. Sunt si romani care isi cumpara case pe insula / Ce spune primarul din Thassos Tarifele la pachete de vacanta in Thassos vor creste in acest an intre 7 si 10-, ca urmare…

- Mai sunt cateva saptamani pana la Paște, iar in Poiana Brașov, unele hoteluri au grad de ocupare deja de 70%. Pe litoral, doar 15% dintre unitațile de cazare vor fi deschise. Cat costa vacanța de Paște? Rezervarile curg de ceva vreme deja. Spre exemplu, in Poiana Brașov, la un hotel de patru stele,…

- In perioada 23 – 26 februarie, ROMEXPO organizeaza Targul de Turism al Romaniei – ediția de primavara. Evenimentul se desfașoara in pavilionul B2 al Centrului Expozițional și promoveaza cele mai avantajoase și interesante oferte turistice din Romania și strainatate. Peste 151 de companii, din 10 țari…

- Finalul de februarie este, in general, o perioada excelenta sa iți planifici vacanțele din restul anului, fie ca e vorba de sejururi la mare sau de circuite. Și deși anul acesta este caracterizat de inflație și de creștere impresionanta a prețurilor, la Targul de Turism organizat online, , agenția de…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de reprezentantii Aeroportului International Sibiu, in sezonul de vara se va relua operarea curselor charter spre destinatiile de vacanta de traditie: Antalya (Turcia) si Hurghada (Egipt), iar Skiathos (Grecia) revine pentru al doilea an in reteaua de…

- Adrian Negrescu a fost intrebat, miercuri, la Prima News, cum i se pare aceasta scadere a inflatiei anuntata de Institutul National de Statistica, la 15,1% “Putem sa privim ca o veste buna, incurajatoare din perspectiva scaderii acestei inflatii in a doua parte a anului. Un procent nu aduce primavara…

- Estimarile arata ca locurile de vacanța preferate de romani in acest an vor fi Grecia, Turcia și Spania. Facilitațile oferite de agențiile de turism includ reduceri mari de prețuri pentru early booking, numar mai mare de curse charter, deschiderea aeroportului din Brașov, posibilitatea de plata in rate.…