Partidul Național Liberal sta pe un butoi cu pulbere și fitilul e in mainile lui Klaus Iohannis. Dar nu vom vorbi in articolul de fața despre ce intenții are (inca) președintele, lasam aceasta dezvaluire-bomba pentru zilele urmatoare. In schimb, merita sa aruncam o privire in cuibul de viespi de pe Modrogan 1, unde tot felul […]