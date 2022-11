ANAF-ul a terminat cu profesorii și coafezele. Se pune pe stomatologi Medicii stomatologi vor primi scrisori de informare din partea ANAF pentru a declara toate veniturile, a anunțat președintele ANAF, Lucian Heiuș. El susține ca pacienții trebuie sa solicite bonurile de la cabinetele de stomatologie, unde „gradul de conformare fiscal este redus”. Conform Mediafax, șeful ANAF susține ca verificarile și controalele vor veni abia dupa perioada […] The post ANAF-ul a terminat cu profesorii și coafezele. Se pune pe stomatologi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

