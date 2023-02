Stiri pe aceeasi tema

- Mai precis, este vorba de o suma totala de peste 50 de milioane de lei pe profituri obtinute in 2021, din operatiuni din Romania de vanzare de produse petroliere, inclusiv la export, potrivit news.ro. Decizia de impunere a fost emisa de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti din cadrul…

- ANAF i-a emis decizie de impunere gigantului petrolier rus Lukoil, in urma unei inspectii fiscale, solicitandu-i sa plateasca impozit suplimentar in suma totala de peste 50 de milioane de lei pe profituri obtinute in 2021, din operatiuni din Romania de vanzare de produse petroliere, inclusiv la export,…

- Patinatoarea romana Julia Sauter s-a clasat pe locul 10 in proba feminina de la Campionatul European de patinaj artistic. Aceasta este cea mai buna clasare din istorie pentru Romania. Eleva antrenorului Marius Negrea a incheiat concursul cu 160.42 puncte. Titlul european a revenit sportivei din Georgia,…

- Un roman a fost obligat sa plateasca un bacșiș neașteptat de mare, la un restaurant din Centrul Vechi al Bucureștiului. Potrivit noii legi, care a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2023, operatorii economici din Romania sunt obligați sa treaca bacșișul pe nota de plata. Acesta poate fi cuprins…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) O firma romaneasca controlata de subsidiara Gazprom din Elveția este pe cale sa devina furnizor de energie electrica pe piața locala, daca Autoritatea de Reglementare in Energie (ANRE) va aproba o cerere in acest sens. Totuși, rușii n-ar mai avea multe de spus, cel puțin in…

- De cateva luni, rușii de la gigantul petrolier Lukoil cauta sa vanda businessul din Romania și Republica Moldova compus din rețele de benzinarii, depozite petroliere și rafinaria Petrotel de la Ploiești, conform unor surse de pe piața, scrie Radiochisinau . Motivul principal al retragerii sunt sancțiunile…

- Lipsa zapezii compromite sezonul de schi 2023. Si nu doar in Romania, unde ninsorile s-au lasat asteptate la munte, iar zapada artificiala e nelipsita de pe partii, dar si in statiunile din Europa. In Franta, valul de caldura neasteptat pentru miezul iernii a dus la inchiderea a jumatate din partii.Iar…

- Embargoul impus de Uniunea Europeana asupra titeiului rusesc adus pe mare incepand cu data de 5 decembrie nu va duce la un deficit de carburanti pe piata din Romania, a afirmat, marti, Dan Dragan, secretar de stat in Ministerul Energiei. Una dintre cele trei rafinarii din Romania, Petrotel, detinuta…