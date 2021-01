Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Antifrauda din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) vor monitoriza tranzactiile online de Black Friday, din acest weekend, a anuntat joi Fiscul. „Inspectorii Antifrauda din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) vor monitoriza tranzactiile…

- Inspectorii Antifrauda din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) vor monitoriza tranzactiile online de Black Friday, din acest weekend, a anuntat joi Fiscul. „Inspectorii Antifrauda din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) vor monitoriza tranzactiile…

- Inspectorii Antifrauda din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) vor monitoriza tranzacțiile on line de Black Friday, din acest weekend, precum și obligațiile fiscale care se vor naște in aceasta perioada de reduceri, care conduc la volume foarte mari de vanzari. In acest context,…

- "Inspectorii Antifrauda din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) vor monitoriza tranzactiile on line de Black Friday, din acest weekend, precum si obligatiile fiscale care se vor naste in aceasta perioada de reduceri, care conduc la volume foarte mari de vanzari. In acest context,…

- ​Inspectorii Antifraudã din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) vor monitoriza tranzacțiile online de Black Friday, din acest weekend, precum și obligațiile fiscale care se vor naște în aceasta perioada de reduceri, care conduc la volume foarte mari de vânzari,…

- Purtatorul de cuvant al Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Monica Dajbog, a anunțat, sambata, ca polițiștii au aplicat in ultima saptamana peste 58 de mii de amenzi in valoare de aproximativ 8,6 milioane de lei, in cadrul acțiunilor desfașurate in contextul combaterii infecțiilor cu Covid-19. Totodata,…

- ​Orange România a realizat o cifra de afaceri de 273,1 milioane euro în trimestrul trei din acest an, în scadere cu 2,1% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, pe fondul vânzarilor moderate înregistrate în contextul crizei COVID-19, scadere pronunțata mai…

- Peste 44,16 milioane de persoane la nivel mondial au fost testate pozitiv pentru coronavirus si 1.169.176 au decedat din cauza COVID-19. Cazurile de infectie si decesele au fost raportate de peste 210 state ale lumii, incepand de la primul caz depistat in China, in luna decembrie 2019. Pe primul loc…