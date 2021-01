ANAF ne vrea 100% cinstiti, dar ne ofera dictatura financiara si 0 % transparenta

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) da startul, luni, unei operațiuni fara precedent. Concret, de luni, 11 ianuarie 2020, ANAF va demara o supraveghere a circuitului banilor in Romania.

- Incepand de astazi, 11 ianuarie Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) are acces la conturile din banci ale populatiei si firmelor, pentru a identifica miscarile de bani si beneficiarii reali ai sumelor. ANAF incepe operationalizarea Registrului fiscal electronic pentru conturi bancare si…

- De luni, 11 ianuarie ANAF – Agentia Nationala de Administrare Fiscala incepe operationalizarea registrului fiscal electronic pentru conturi bancare si contul de plati indentificate prin IBAN. Operationalizarea era prevazuta pentru 4 ianuarie, dar a fost amanata pentru 11 ianuarie. In registrul central…

- La solicitarea mediului de afaceri, Agenția Naționala de Administrare Fiscala a amanat operaționalizarea Registrului central electronic pentru conturi bancare și conturi de plați identificate prin IBAN prevazuta inițial in data de 4 ianuarie 2021, pentru data de 11 ianuarie 2021, se arata intr-un comunicat…

- Medicul anestezist Carmen Marginean a declarat ca in orice moment se poate repeta tragedia care a dus la decesul a zece pacienți internați in secția ATI a Spitalului Județean Neamț. Aceasta a spus ca toate secțiile de anestezie și terapie intensiva din țara au instalații vechi, oxigenul nu este suficient,…

- Plata taxelor datorate de firme dupa declararea starii de urgenta, amanate 12 luni. ANAF a elaborat procedura de aplicare a acordarii esalonarii la plata Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat ca a elaborat proiectul de act normativ pentru aprobarea procedurii de aplicare a acordarii…

- Noul val al campaniei „Contrabanda este crima organizata!” a debutat in aceasta saptamana pe panotaj stradal in județele de frontiera Timiș, Arad, Suceava, Neamț, Iași, Mehedinți, Dolj, Olt și in București, pe postul public de televiziune, canalele regionale TVR Iași și Cluj, precum și in online. Lansata…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza contribuabilii ca, in vederea aplicarii in bune condiții a prevederilor Convenției dintre Romania și Republica Portugheza pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, ratificata prin…