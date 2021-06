Stiri pe aceeasi tema

- Conectarea caselor de marcat electronice fiscale la serverele Ministerului Finanțelor – ANAF a început pe 31 martie. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat pentru HotNews.ro ca în acest moment sunt conectate 60.000, iar distribuția este egala. “Nu sunt toți mari contribuabili.…

- Nu exista nicio intentie de a elimina pensionarea anticipata si nici de a majora stagiul minim de cotizare la 35 de ani, a transmis luni seara Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS). Reprezentanții instituției au catalogat drept „absurde” aceste zvonuri, vehiculate de social-democrați. Precizarile…

- Ministerul Finanțelor Publice, condus de Alexandru Nazare, va lasa ANAF fara mai multe atribuții pentru ca o parte dintre salariații Fiscului vor fi trecuți in subordinea MFP, conform unui proiect de Hotarare de Guvern. Astfel, va fi preluata activitatea de soluționare a contestațiilor formulate impotriva…

- Ministrul de Finante, Alexandru Nazare, afirma ca a cerut ANAF "sa trateze de urgenta problematica generata de reincadrarea diurnelor/indemnizatiilor de detasare/delegare ca venituri de natura salariala" si sa faca propuneri unitare pentru solutionarea acesteia. Alexandru Nazare anunta ca…

- Alexandru Nazare anunta ca a dispus inceperea de urgenta a lucrarilor in grupul de lucru pentru analiza legislatiei fiscale si a legislatiei muncii aplicabila in domeniul transporturilor rutiere, conform Ordinului nr. 535/428/2021. “Totodata, solicit ANAF sa trateze de urgenta problematica generata…

- Politisti si reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu au aplicat, in ultimele 24 de ore, amenzi insumand 763.265 de lei, in contextul actiunilor de verificare a modului in care sunt respectate prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea…

- Un numar de 5.559 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.454.655 de lei, au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, in urma actiunilor de control privind respectarea masurilor si interdictiilor impuse de pandemia de coronavirus, informeaza, miercuri, Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit…

- Miercuri, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, alaturi de conducerea ANAF, a participat la o intalnire de lucru cu reprezentantii Asociatiilor Transportatorilor Rutieri din Romania. Discutiile au vizat tratamentul fiscal al diurnelor acordate in cazul detasarilor transnationale, problematica generata…