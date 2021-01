Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala va intensifica, și in anul 2021, activitațile de indrumare și asistența in domeniul fiscal, manifestandu-și in acest sens rolul activ pentru sprijinirea contribuabililor in vederea indeplinirii obligațiilor fiscale ce le revin. Astfel, Agenția Naționala de Administrare…

- Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã (ANAF) deruleazã Proiectul pilot privind stimularea conformãrii voluntare dedicat persoanelor fizice, se arata într-un comunicat al instituției. Astfel, spune Fiscul, va intensifica activitãțile de îndrumare și…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) desfasoara o ampla campanie de informare a contribuabililor cu privire la masurile fiscale a caror aplicabilitate a fost prelungita prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 226/2020, potrivit unui comunicat al institutiei. In acest sens,…

- La solicitarea mediului de afaceri, Agenția Naționala de Administrare Fiscala a amanat operaționalizarea Registrului central electronic pentru conturi bancare și conturi de plați identificate prin IBAN prevazuta inițial in data de 4 ianuarie 2021, pentru data de 11 ianuarie 2021, se arata intr-un comunicat…

Agenția Naționala de Administrare Fiscala va gestiona Registrul central electronic pentru conturi de plați și conturi bancare, care va deveni operațional din data de 11 ianuarie 2021.

- Ministerul Finanțelor Publice, prin Centrul Național de Informații Financiare, și Agenția Naționala de Administrare Fiscala deruleaza, in perioada 21 – 22 noiembrie a.c., operațiuni de modernizare a rețelei de comunicații SAN (Storage Area Network), intervenții ce vor genera, in perioada menționata,…