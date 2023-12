Stiri pe aceeasi tema

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele noua luni ale acestui an, peste 1,918 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 16% mai mica (minus 366.700 tep) fata de cea din perioada similara din 2022, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza…

- Veniturile bugetare brute colectate in primele zece luni de acest an sunt de 346,48 miliarde de lei, cu 11,9% mai mari fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF).

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, da explicații despre motivul pentru care statul a incasat cu 21 de miliarde de lei mai puțin in primele 9 luni din an și despre cel de-al 3-lea pachet de masuri care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare: „nu se aștepta nimeni la o rețeta minune”. Intrebat, vineri,…

- Romania a importat, in primele opt luni din 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,264 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 16,3% mai mica (-245.800 tep) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS) și citate…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele sapte luni ale acestui an, 1,5 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 14,2% (248.300 tep) mai mica fata de cea din perioada similara din 2022, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada mentionata,…