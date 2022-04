ANAF a blocat un acreditiv pentru suma de 1.600.331,24 USD, emis de EximBank — S.A. in beneficiul entitații Metaloinvest Trading, controlata de Alisher Usmanov, dar și a altor doua acreditive in valoare totala de 3,1 milioane de dolari SUA in favoarea unei firme controlate de Viktor Filippovich Rashniko. Informația a aparut in Monitorul Oficial: Se dispune blocarea acreditivului DTF/LCI/14315 pentru suma de 1.600.331,24 USD, emis de EximBank — S.A. in beneficiul entitații METALOINVEST TRADING AG, controlata in mod indirect de persoana fizica listata Alisher Usmanov. Se dispune blocarea acreditivelor…