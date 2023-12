Stiri pe aceeasi tema

- ANAF a venit cu detalii de ultima ora despre scutirile de impozit și facilitațile fiscale din Romania. Este vorba despre un Ghid privind modalitatea de aplicare a facilitaților fiscale. Documentul a fost publicat de catre cei de la ANAF (Agenția Naționala de Administrare Fiscala). Aceste facilitați…

- A mai ramas doar o zi pana la Black Friday 2023 in Romania, insa perioada cu cele mai multe reduceri din an este și cea in care crește numarul inșelatoriilor online: de la mail-uri cu „oferte de nerefuzat”, la site-uri false și tehnologie deepfake. StartupCafe.ro a stat de vorba cu un expert in securitate…

- Inspectorii din cadrul Directiei generala antifrauda fiscala (DGAF) au aplicat, in perioada 24 - 31 octombrie, 37 de amenzi contraventionale, in cuantum total de 1,3 milioane lei, din cauza abaterilor de la legislatia specifica comercializarii produselor accizabile, informeaza Agentia Nationala de Administrare…

- Control in Baia Mare al politistilor de imigrari din Maramures. Aceștia, in cooperare cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Maramures si cu politisti din cadrul Politiei Municipiului Baia Mare – Biroul Ordine Publica au desfasurat ieri o actiune, pe raza de competenta. A fost o…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza, in noiembrie, licitatie publica pentru valorificarea unor bunuri imobile apartinand debitorului Tender SA, conform unui anunt publicat de ANAF pe pagina de Facebook, conform Agerpres."ANAF organizeaza o licitatie publica la sediul din Bucuresti…

- Un numar de 72 de cazuri de infectie cu virusul West Nile au fost inregistrate in Romania, pana in 5 octombrie, potrivit raportului Institutului National de Sanatate Publica (INSP).Potrivit celui mai recent raport al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT)…

- Lista rusinii ANAF octombrie 2023. Verifica aici daca esti pe agenda neagra a Fiscului In “lista rusinii” sunt incluse firmele care nu si-au achitat obligatiile fiscale catre Fisc in trimestrul al treilea din 2023. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va publica in aceasta luna lista cu…

- Unele medicamente vor disparea de pe piața din cauza noilor masuri fiscale, spune Anca Dragu. ”Acest impozit pe venituri, pe cifra de afaceri, se spune, dar de fapt este pe venituri din care se scad anumite categorii de venituri, așa cum e scris in formula din legea publicata – se aplica și pentru…