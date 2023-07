ANAD oferă o informație în premieră: Simona Halep a fost depistată cu ajutorul Inteligenţei Artificale ANAD ofera o informație in premiera: Simona Halep a fost depistata cu ajutorul Inteligentei Artificale Simona Halep (31 de ani, 54 WTA) a fost audiata la Londra in procesul de dopaj, pe 28 și 29 iunie si asteapta verdictul in cazul de dopaj. CITESTE SI Proprietarul azilului in care a stat Barbat, la un pas sa ramana mutilat dintr-o gluma. Un prieten i-a legat o catușa de picior deși nu avea cheie 13/07/2023 298 Bloomberg apreciaza debutul Hidroelectrica pe bursa: Marcheaza o schimbare majora pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Simona Halep (31 de ani, 54 WTA) a fost audiata la Londra in procesul de dopaj, pe 28 și 29 iunie si asteapta verdictul in cazul de dopaj. In așteptarea verdictului venit de la Sport Resolutions, tribunalul independent de la Londra, unde au avut loc audierile in cazul de dopaj al Simonei Halep (31 de…

- Tensiune maxima in procesul in care Simona Halep este acuzata de dopaj. Potrivit digisport.ro, sportiva a fost deja audiata ieri și astazi, la tribunalul internațional sportiv din Londra, scrie digi24.ro.

- Simona Halep a fost audiata miercuri, 28 iunie, la Tribunalul din Londra in procesul de dopaj , scrie digisport.ro, precizand ca audierea va continua si ca un verdict ar urma sa fie pronuntat in aproximativ doua saptamani. Sportiva, alaturi de avocati sai, a incercat sa isi demonstreze nevinovatia,…

