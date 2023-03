Stiri pe aceeasi tema

- O pictura rara a artistului din secolul al XVII-lea Pieter Brueghel cel Tanar, descrisa ca fiind „excepționala”, și una dintre cele mai mari lucrari cunoscute ale sale, va fi vanduta prin licitație la Paris la sfarșitul acestei luni, relateaza The Guardian.

- Ziua de 1 martie a fost una a inovatiei nu doar la MWC 2023, ci si in Romania. Premierul Nicolae Ciuca a prezentat miercuri la inceput de sedinta de Guvern proiectul de inteligenta artificiala „Ion”. Acesta este o creatie a cercetatorilor si profesorilor romani si e considerat printre altele un consilier…

- In urma programului pilot de succes, proiectul de incluziune a unui grup de elevi proveniți din medii vulnerabile, finanțat de Fundația elvețiana HEKS-EPER Romania, se reia pentru inca un ciclu de trei ani. Proiectul cu denumirea Labour-market inclusion for disadvantaged young adults in Romania va fi…

- Cartea "in lucru": Arta parentajului plin de respect ndash; Sura Hart si Victoria Kindle HodsonPagina 71Cele 7 chei ale cooperariiCheia 1 ndash; Stabilirea obiectivelorVa ajuta sa va conectati cu cele mai profunde motivatii pe care la aveti in cea ce priveste rolul de parinte si cele mai profunde dorinte…

- Fostul presedinte al Bundestagului si ministru in mai multe guverne germane, Wolfgang Schauble, a avertizat joi, intr-un discurs in parlamentul austriac, in legatura cu o erodare a democratiei, transmite dpa. Pilonii esentiali ai democratiei sunt amenintati, in special de internet si social media,…

- Un barbat in varsta de 35 de ani, originar din mun. Chișinau, a fost reținut pentru 72 de ore fiind suspectat de proxenetism. Ofițerii Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al INI au stabilit ca din luna decembrie a anului 2022 suspectul impreuna cu alte persoane din Moldova, care la moment…

- Complexul Energetic Oltenia va deschide, in județul Gorj, o noua cariera miniera, pentru producerea de lignit. Proiectul este susținut printr-o decizie adoptata, la data de 11 ianuarie 2023, de Guvernul Romaniei. Documentul aprobat in ședința din 11 ianuarie este o Hotarare de Guvern privind aprobarea…

- Proiectul de reabilitare a zonei Pasajului Revoluției din Bacau, care va deveni pietonal, a ajuns pe masa consilierilor locali din Bacau. Acesta va costa municipalitatea aproape 3 milioane de lei și prevede mai multe amenajari, de la zone de socializare la terase și cafenele. Proiectul a fost intocmit…