Ana Revenco a comentat scurgerile din Telegram

- Scandalul scurgerilor din Telegram continua. Astazi, portalul Moldova-leaks.com a publicat convorbirile ministrei de Interne, Ana Revenco. In total, in spațiul public au ajuns 422 de chat-uri, transmite realitatea.md. Din informații aflam ca ministra de Interne discuta cel mai des cu șeful SPPS, fostul…

- Fostul deputat PLDM, Vadim Pistrinciuc, a venit cu o reacție, dupa ce moldova–leaks.com a publicat scurgerile din Telegramul sau. Intr-o postare pe Facebook, Pistrinciuc recunoaște ca discuțiile sunt reale, doar ca au fost trunchiate. „Am citit puțin din pretinsa scurgere publicata. Ca și in celelalte…

- Dupa Fadei Nagacevschi, și Andrei Iavorschi confirma discuțiile cu ministrul Sergiu Litvinenco, turnate de Moldova-leaks. „Nu știu la ce falsuri e refera ministrul Justiției, dar din conversația ce am avut-o e veridica”, a scris acesta, pe Facebook.

- Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi iși exprima regretul pe Facebook ca discuțiile private cu succesorul Sergiu Litvinenco, in perioada cand ultimul inca era deputat, au fost turnate pe site-ul Moldova-leaks.com. Astfel, Nagacevschi confirma veridicitatea discuțiilor. Printre acestea este…

- Ministra de Interne, Ana Revenco, și ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, nu pleaca din Guvern, cel puțin in timpul apropiat. Asta a lasat sa se ințeleaga speakerul Parlamentului, Igor Grosu, președinte PAS, in cadrul emisiunii Cutia Neagra de la TV8.

- Printre riscurile care planeaza asupra R. Moldova in contextul razboiului din țara vecina se numara amenințarile ce vin pe domeniile trafic de arme și muniții, de persoane și altele, susține ministra Afacerilor Interne, Ana Revenco, potrivit careia R. Moldova coopereaza cu Europol și Frontex pentru…

- Doar in prima jumatate a acestui an, au fost inregistrate peste 200 de alerte false cu bomba, comparativ cu 25 de alerte false inregistrate in anul 2021. Ministra de Interne, Ana Revenco, susține ca va propune la Consiliul Suprem de Securitate un nou mecanism de lucru, similar celui din țari care au…