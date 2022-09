Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu este una dintre cele mai mondene apariții din showbiz-ul romanesc. Recent, vedeta a avut parte de o sperietura. Poliția a deschis un dosar, la clinica de fițe deținuta de aceasta pentru a recupera bunuri a caror valoare pot acoperi un prejudiciu de peste 10.000 de lei. Ce a declarat Oana…

- Mirela Vaida era una dintre persoanele apropiate lui Alexandru Arșinel, care a fost in turnee cu el și a colaborat timp de 15 ani. In urma cu puțin timp, reporterii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, au contactat-o pe prezentatoarea de la Acces Direct, iar ea a oferit primele declarații…

- Brigitte Pastrama a suferit o operație grea la inceputul acestei veri, atunci cand bruneta s-a simțit rau, iar in urma mai multor investigații a aflat ca i s-a dereglat o glanda la stomac și are un inceput de diabet tip 2. Vedeta a suferit intervenția, insa la doar cateva saptamani a ajuns de urgența…

- Lenna Horvath a trecut in aceste zile printr-o operație dificila, dar pe care și-a dorit-o de mult timp. Aceasta și-a facut o intervenție de micșorare a stomacului, iar vedeta a slabit deja 8 kilograme in doar patru zile. Ce regim alimentar are aceasta dupa operație.

- Lenna Horvath a trecut printr-o operație destul de dificila. A oferit primele declarații dupa operația de micșorare de stomac in exclusivitate, la Antena Stars. Blondina a marturisit ca operația a fost efectuata de un robot manevrat de unul dintre cei mai buni medici din Turcia. Iata cum a decurs intervenția!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Mona Dansatoarea a marturisit ca s-a desparțit de iubit. Din ce motiv i-a mai dat bruneta o șansa fostului partener, dupa ce ar fi fost batuta și sechestrata. Vedeta ar fi reușit sa scape cu greu prima oara, iar acum a dezvaluit de ce a decis sa mearga pe un drum…

- Ana Morodan a apelat la medicul estetician și și-a facut operație de micșorare a sanilor. In zona bustului, ea s-a ales cu multe vanatai, iar fanii au fost ingrijorați cand le-au observat. La cateva zile dupa intervenție, „Contesa digitala” a luat decizia de a pleca intr-o scurta vacanța la mare. In…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ana Morodan a facut primele declarații, dupa ce a fost surprinsa plina de vanatai. Ce a marturisit vedeta, dar și cum se simte in urma operației de micșorare și ridicare a sanilor.