Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 1 martie, de la 19:45, la Antena Stars, in cadrul reality show-ului Prodanca si Reghe. Pretul succesului, telespectatorii vor putea urmari imagini inedite cu Anamaria la Milano si Firenze, unde aceasta a mers in vizita la fiica ei, Rebecca. Si de aceasta data, in aventura ii vor fi alaturi…

- Anamaria Prodan iși dorește sa adopte un copil dintr-o țara dezavantajata, saraca, unde condițiile nu sunt tocmai bune, precum Somalia. Astfel ca Anamaria Prodan exclude sa faca adopție la distanța, in sensul sa trimita bani pentru ”creștere” doar de ochii publicului. Ea vrea sa il creasca de mic, in…

- Anamaria Prodan se intalnea cu Laurentiu Reghecampf, chiar daca inca mai locuia cu fostul soț și copii. Noua vedeta din cadrul emisiunii de la Antena Stars, a vorbit despre cum a decurs situația dintre ea și fostul ei soț, Tiberiu Dumitrescu. Aceștia de dragul fetelor au continuat sa locuiasca in…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, fostul antrenor FCSB, vor avea un reality-show la Antena Stars. Cei doi vor fi urmariți de camere TV in majoritatea evenimentelor importante din viața lor. Anamaria Prodan a venit la emisiunea lui Costin Ștucan, GSP Live, cu o echipa de filmare. Impresara in…