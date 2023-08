Ana Maria Păcuraru: Dezbateri aprinse între PNL și USR cu privire la legalizarea canabisului în România In aceeași zi, discuțiile dintre PNL și USR s-au extins și catre domeniul legalizarii canabisului in Romania. Printr-un proiect inițiat de deputații de la Reper, partidul condus de Dacian Cioloș, se propune o schimbare radicala in legislația antidrog a țarii. Proiectul vizeaza inlocuirea sancțiunilor penale pentru posesia de cantitați mici de canabis in vederea consumului personal cu sancțiuni contravenționale, precum amenzi cuprinse intre 1000 și 3000 de lei.Acest demers reprezinta o premiera in istoria Romaniei și urmarește sa aduca legislația romaneasca antidrog in concordanța cu standardele… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a promulgat un decret de suspendare a convențiilor de evitare a dublei impuneri cu peste 30 de țari pe care Rusia le-a declarat „neprietenoase”, transmite Radio Europa Libera și G4media . Decretul, publicat pe 8 august, afecteaza acordurile de dubla impozitare cu…

- Petrom, liderul pieței carburanților din Romania a scumpit luni seara, 7 august, motorina standard cu 7 bani pe litru, astfel ca un litru de motorina a ajuns la 7,09 lei la stațiile din Capitala. Prețul benzinei standard a ramas neschimbat. Precedentele modificari de prețuri au avut sambata, 5 august,…

- Comparativ cu luna iulie, prețul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 3.7%, ceea ce inseamna ca un plin de 50 de litri costa in prezent cu 12,5 lei mai mult, arata portalul peco-online.ro. Majorarea este si mai semnificativa in cazul motorinei. Pretul mediu al unui litru a crescut cu 5.5%,…

- Lucrarile de constructii au crescut in mai cu 0,2% in zona euro si in Uniunea Europeana, comparativ cu luna precedenta, cand se inregistrase un declin de 0,6% in zona euro si de 0,8% in UE, in timp ce Slovacia, Romania si Slovenia au fost statele membre cu cel mai semnificativ avans, arata datele publicate…

- ”Alstom, lider global in mobilitatea inteligenta si sustenabila, si Akiem, companie europeana de leasing pentru material rulant, au semnat un contract-cadru pentru 100 de locomotive Traxx Universal multisistem (MS3). Partea ferma a comenzii include 65 de locomotive. Valoarea totala a acordului cadru…

- Romania participa la a treia editie a campaniei "EUChooseSafeFood", lansata de Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara, care isi propune sa ajute cetatenii europeni sa ia decizii in cunostinta de cauza cu privire la alegerile lor alimentare, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al…

- Aproape 20% dintre tinerii romani (intre 15 și 29 de ani) sunt fara ocupație, adica nici nu sunt implicați intr-o forma de invațamant, nici nu sunt angajați – un record la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate, vineri, de Eurostat, citate de Agerpres. Media europeana este de circa 12%. Țarile…

- Mai mult de o zecime (11,7%) dintre tinerii (15-29 ani) din Uniunea Europeana nu erau ocupati, in educatie sau formare, asa-numitii NEETs, in anul 2022, insa in randul statelor membre aceasta proportie variaza de la 4,2% in Tarile de Jos si pana la 19,8% in Romania, arata datele publicate vineri de…