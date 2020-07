Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul International "Avram Iancu" din Cluj-Napoca anunta ca reia cursele aeriene charter spre mai multe destinatii de vacanta din Grecia, Egipt, Tunisia, Turcia, dar si din Romania. "De astazi, 1 iulie 2020 de pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj se reiau zborurile charter…

- Dupa ce in urma cu doar o saptamana spunea ca s-a desparțit de iubit, iata ca Ana Maria Mocanu e mai fericita ca niciodata! Vedeta a spus ca sta in fiecare noapte la partenerul sau de viața, insa nu are planuri mari momentan!

- Reprezentanții Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj anunța ca de astazi, 1 iulie 2020, se reiau zborurile charter turistice, spre 9 destinații de vacanța din 5 țari: Grecia, Egipt, Tunisia, Turcia și Romania.Primul zbor turistic al sezonului de vara 2020 a fost operat in dimineata acestei zile…

- Toți turiștii care vor intra in Grecia vor avea un cod de bare. Masura intra in vigoare peste doar cateva zile. Incepand cu 1 iulie, grecii intra in valul 2 de relaxare, dau acces catre insule si reiau cursele aeriene. Cei care merg acolo au de completat un formular online cu mai multe date, conform…

- ADVERTORIAL. In 1 iulie va pleca prima cursa charter cu turiști! Cu toate ca ne aflam la jumatatea perioadei estivale, operatorii de turism nu au renunțat la ideea de a organiza, in continuare, curse charter de vacanța cu zbor direct de pe aeroportul Timișoara. Astfel, turiștii care doresc sa iși petreaca…

- Cu toate ca ne aflam la jumatatea perioadei estivale, operatorii de turism nu au renunțat la ideea de a organiza, in continuare, curse charter de vacanța cu zbor direct de pe aeroportul Timișoara. Astfel, turiștii care doresc sa iși petreaca vacanța estivala la malul marii au oportunitatea de a zbura…

- Achizitiile de carduri si tichete cadou se dubleaza in luna iunie, iar angajatii reincep sa cumpere in forta vacante in Romania direct din cea mai mare platforma de rezervari din lume – Booking.com, a anuntat BenefitOnline.ro.