Stiri pe aceeasi tema

- Copilaria Anei s-a oprit brusc in momentul in care a cunoscut pe Facebook un tanar care a cucerit inima. Iubitul s-ar fi dovedit a fi un "loverboy". Tanarul a prins-o intr-o capcana din care cu greu a putut scapa cu viața, cel puțin asta marturisește. In urma abuzurilor, tanara a nascut un copil al…

- President Klaus Iohannis stated on Tuesday that women have a major contribution in terms of including on the public agenda some essential topics such as climate change and energy transition and underscored that their endorsement in getting involved in the public and professional life must be permanent,…

- Filiala Judeteana Timiș a Asociatiei Comunelor din Romania organizeaza concurs pentru ocuparea a: – 3 posturi auditor intern in sectorul public – IA (vechime minima in specialitatea studiilor 6 ani) – studii economice; – 2 posturi auditor intern in sectorul public – I (vechime minima in specialitatea…

- Romania se afla printre țarile fruntașe in topul mondial al iubirii. Este concluzia unui studiu realizat de Universitatea Wroclaw din Polonia. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de Universitatea Wroclaw din Polonia, in cadrul caruia au fost analizate 45 de state. S-au acordat punctaje de…

- Romania a incheiat anul trecut cu un deficit public de 5,68% din PIB, sub estimarile Guvernului din Programul de Convergența (de 6,2% din PIB), in condițiile in care țara noastra se afla din 2020 in procedura de deficit excesiv și s-a angajat sa reduca pana anul viitor deficitul la mai puțin de 3%.

- Lumea rețelelor de socializare și panoplia Youtube avea sa se schimbe in urma cu mai bine de 14 ani, cand apareau primii influenceri. Ulterior, fenomenul a luat cu asalt internetul, și extrem de previzibil, trendul a ajuns și in Romania, iar tineri, care pana la acel moment erau doar niște tineri, au…

- ​Corina Caragea (40 de ani) a fugit de frigul din Romania și a plecat intr-o vacanța exotica. Prezentatoarea știrilor din sport de la ProTV a plecat in Bali, acolo unde se relaxeaza la plaja.

- CARAȘ-SEVERIN – Și anul acesta cei interesați sa-și cumpere vechime in munca, pentru a-și rotunji stagiul de care au nevoie, o pot face la un cost raportat la salariul minim, ceea ce inseamna cel puțin 750 lei pentru o luna de vechime, respectiv 9.000 de lei pentru un an! Potrivit directorului Casei…