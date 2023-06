Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan a invins-o pe maghiara Panna Udvardy cu 6-4, 6-4, sambata, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 500 de la Eastbourne (Marea Britanie). Sportiva noastra a obtinut victoria dupa o ora si 32 de minute. Pentru romanca a fost a cincea victorie in tot…

- Ana Bogdan s-a calificat pe tabloul principal al turneului WTA 250 de la Birmingham. Romanca de pe locul 60 mondial a trecut de doua tururi, invingand o sportiva din Marea Britanie și una din Canada. Ana trecuse in primul tur al calificarilor de favorita gazdelor, Naikhta Bains, locul 311 in lume. Bogdan…

- Gabriela Ruse (ocupanta locului 157 mondial) a trecut sambata, scor 6-4, 7-6(0), de Joanna Garland (Taiwan) și a obținut accesul in ultimul tur al calificarilor turneului WTA de la Nottingham (pe iarba).

- Romania va avea patru reprezentante pe tabloul principal de la Roland Garros in condițiile in care Simona Halep este suspendata provizoriu și nu are drept de joc. Irina Begu, Sorana Cirstea și Ana Bogdan și-au aflat deja adversarele din primul tur. Meciurile de pe tabloul principal incep pe 28 mai și…

- Chiar daca Roland Garros-ul „bate la usa“, listele pentru cel de-al treilea Grand Slam al anului, si anume Wimbledon (3-16 iulie), s-au definitivat. Din acest moment, alti tenismeni se mai pot alatura doar prin calificari sau Wild Card-uri. Astfel, conform freelancer-ului Daniel Radu , Romania va avea…

- Ana Bogdan a invins-o pe italianca Deborah Chiesa, cu 6-2, 6-1 , marti, in prima runda a turneului WTA 125 de la Florenta (Italia), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari. Ana Bogdan, a treia favorita, s-a impus dupa o ora si 25 de minute. Romanca a dominat jocul, a fost net superioara la serviciu…

- Gabriela Ruse a obtinut calificarea pe tabloul principal al turneului „WTA 1000" de la Roma, romanca invingand-o in trei seturi pe Kamilla Rakhimova (locul 90 mondial). Locul 152 in ierarhia mondiala, Ruse a avut nevoie de trei ore pentru a trece de jucatoarea din Rusia, scor (6)6-7, 6-3, 6-3. Prin…

- Patru jucatoare din Romania au fost acceptate direct pe tabloul principal al turneului de la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului (28 mai – 11 iunie). Irina Begu, Sorana Cirstea, Ana Bogdan și Patricia Țig (a folosit regula clasamentului protejat) vor concura direct la competitia din Hexagon,…