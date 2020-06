Stiri pe aceeasi tema

- Ana Birchall a dezvaluit, miercuri seara, la Realitatea PLUS, ca a fost ținta unei tentative de asasinat! Ea a povestit cum mașina sa, in care ar fi trebuit sa fie și ea, a fost lovita de un alt automobil. ”Sa ai dauna totala la o asemenea mașina e ceva!”, a relatat fostul ministru al Justiției,…

- Fostul Ministru al Justiției, deputatul Ana Birchall, a dezvaluit intr-un interviu pentru PressHUB mai multe aspecte din timpul activitații sale publice, pe care nu le-a mai marturisit in alte circumstanțe de același fel.De pilda, a fost prima data cand a vorbit despre presiunile la care i-a fost…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Raluca Pruna, fost ministru al Justitiei, afirma ca decizia majoritatii din CSM de a respinge desfintarea Sectiei Speciale era de „anticipat”. „Umbra dragnismului peste CSM, ca si peste societate, lucreaza inca. In fond Iordache mai prezideaza uneori sedintele Camerei”,…

- ​Președintele USR, Dan Barna, spune ca formațiunea sa va insista în Parlament pentru adoptarea proiectului de desființare a Secției Speciale de anchetare a magistraților, avizat negativ de Consiliul Superior al Magistraturii. El a adaugat ca este greu de înțeles de ce CSM continua sa protejeze…

- Fostul ministru al Justitiei, Ana Birchall, a criticat dur votul din plenul Consiliului Superior al Magistraturii de a aviza negativ desfiintarea Sectiei Speciale, sustinand ca reprezinta o sfidare la adresa majoritatii romanilor, opinia cvasi unanima a sistemului judiciar, recomandarile tuturor organismelor…

- Fostul ministru al Justitiei, Ana Birchall, reactioneaza dupa ce judecatorul Dana Garbovan a caracterizat decizia CEDO in cazul Kovesi drept una “destul de superficiala”. Ana Birchall dezvaluie cardasia dintre fostul presedinte al CSM Lia Savonea si Dana Garbovan, propusa anul trecut ministru al Justitiei…

- Ana Birchall, fost ministru in Guvernul Dancila, da, Dancila, cea pusa prim-ministresa de Dragnea sa-i scape urma, da, Ionel Arsene, cel care rupea filmul ca sa fie in orice poza alaturi de Dragnea pe cand ultimul nu era inca la mititica, da, Ana, „Lugojana“ Justitiei in Guvernul Dancila sustinut de…

- Baiatul avea probleme de sanatate și trebuia operat de urgența, insa nu a fost supus intervenției chirurgicale care i-ar fi putut salva viața, ci a fost plimbat intre spitale.Tanarul a fost rapus in patru zile o pancreatita acuta pentru care nu a primit tratament. Este o boala grava cu sanse de supravietuire…