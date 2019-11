Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat, marti, ca nu a intervenit niciodata in sistemul judiciar din Romania si nu a facut nici vreun "asalt asupra justitiei", precizand ca atunci cand ministrul Justitiei a intentionat sa faca asta, a corectat acest lucru.

- Viorica Dancila, președintele PSD, s-a intalnit cu jurnaliștii la palatul parlamentului, intr-o conferința de presa, chiar inainte ca președintele Klaus Iohannis sa țina dezbaterea de la Biblioteca Centrala Universitara."Eu cred ca nu am intervenit in justiție. Cind ministrul justiției a intervenit,…

- Prezidentiabilul PSD Viorica Dancila a declarat duminica, la Antena3, ca nu stie inca daca va merge la dezbaterea organizata de presedintele Klaus Iohannis cu jurnalisti si formatori de opinie si si-a exprimat speranta ca acesta sa fie sfatuit sa isi invite contracandidatul la o dezbatere, declarandu-se…

- Ana Birchall, fostul ministru al Justiției, exclusa din PSD in urma cu trei zile, o acuza pe Viorica Dancila ca minte cand susține ca nu a știut despre „asaltul și asediul” la care a fost supusa ea, la fel ca ministerul Justiției, potrivit Digi24. Birchall arata, intr-o lunga postare pe Facebook, temele…

- Raportul Comisiei Europene referitor la corupția din Romania a aparut la inceputul acestei saptamani și suntem in top, in cel mai rau mod cu putința. Pe ultima suta de metri a mandatului sau, Ana Birchall vrea sa faca ceva in legatura cu asta. Ana Birchall este ministrul Justiției din partea PSD, numit…

- "Ma astept ca, din punct de vedere al evaluarii actului de guvernare, raportul MCV sa fie pozitiv. Din punct de vedere al Guvernului Romaniei, al meu, ca premier, considera ca nu am gresit cu nimic din punct de vedere juridic si sper ca raportul MCV sa reflecte acest lucru", a declarat Dancila la…

- Viorica Dancila a declarat miercuri seara ca parerea ministrului Justitiei, Ana Birchall, despre utilitatea SIIJ nu reprezinta opinia PSD si nici a Guvernului Romaniei. „Doamna ministru trebuia pana acum sa fie revocata, este opinia domniei sale, nu este opinia PSD si nici o linie pe care…

- Viorica Dancila a demis-o pe Ana Birchall din fruntea justiției romanești, dar președintele Klaus Iohannis refuza sa semneze decretul, deși CCR a spus ca este obligat sa o faca ”de indata”. In aceste condiții, ministrul Justitiei, Ana Birchall, va participa, luni si marti, la Luxemburg, la lucrarile…