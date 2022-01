Potrivit Nuclearelectrica, rolul Anei Birchall va fi ”de a contribui la eforturile Nuclearelectrica de a promova proiectele strategice pe care compania le are in desfasurare in special in cadrul parteneriatului nord-american in domeniul energiei si securitatii energetice, precum si in cadrul altor parteneriate strategice. Cu o experienta de peste 20 de ani in drept, politica externa si relatii internationale, Ana Birchall este licentiata in drept a Universitatii Bucuresti, masterat si doctorat in drept, al prestigioasei Yale Law School, SUA. Inainte de a reveni acasa, Ana Birchall a lucrat pe…