Stiri pe aceeasi tema

- Daca in urma cu aproximativ o saptamana Ana Baniciu și Edy Kovacs și-au luat inima in dinți și și-au spus marele "DA!" in fața ofițerului de stare civila, iar ca vedeta a oferit, in urma cu puțin timp, și primul interviu de cand a devenit oficial doamna Kovacs. Mai mult, artista de la noi a oferit și…

- Showbizul romanesc este zguduit de o noua veste! Ana Baniciu și iubitul ei, Edy Kovacs și-au unit destinele și au spus ”Da” in fața ofițerului de stare civila. Tot in aceasta luna, va avea loc și nunta. Ce spune vedeta de la Antena 1 despre rochia de mireasa? Ana Baniciu și Edy Kovacs au spus […] The…

- Ana Baniciu și Edy Kovacs s-au casatorit civil in urma cu doar cu cateva momente. Artista este in culmea fericirii și recent a declarat ca va avea o nunta atipica.Astazi, 8 septembrie, Ana Baniciu și Edy Kovacs au spus DA in fața ofițerului Starii Civile. Cantareața s-a casatorit civil cu alesul inimii…

- Astazi are loc un eveniment cu fast in showbiz-ul de la noi! Ana Baniciu și iubitul ei, Edy Kovacs, se casatoresc! Chiar in aceste momente, cei doi se afla la starea civila, unde are loc marele eveniment din viața artistei, iar SpyNews.ro va ține la curent cu toate informațiile despre cea mai importanta…

- Zi importanta pentru Maria Simion și Alexandru Niculae, barbatul alaturi de care designerul traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani. Cei doi indragostiți s-au casatorit. In urma cu puțin timp au spus cel mai important “DA” din viața lor, iar Maria Simion a fost cea care a facut publice…

- Ana Baniciu radiaza de fericire de cand ea și iubitul ei, Edy Kovacs, s-au decis sa iși asume relația și sa formeze un cuplu. Ei bine, acum urmeaza ca cei doi sa se casatoreasca și cu toate ca mai este puțin pana la marele eveniment, artista recunoaște ca nu este genul de mireasa care sa se streseze,…

- Gabriela și Dani Oțil traiesc astazi emoțiile uneia dintre cele mai importante zile din viața lor: nunta! Cei doi soți ajung și in fața altarului, dupa ce cununia civila a fost organizata in urma cu doi ani. Iata primele imagini publicate in mediul online!

- Zi speciala pentru Like Creața și iubitul ei. Cei doi au spus cel mai hotarat „Da” din viața lor astazi, iar vedeta a impartașit primele imagini cu fanii. Influencerița radiaza de fericire alaturi de barbatul pe care l-a ținut departe de ochii curioșilor.