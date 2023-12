Stiri pe aceeasi tema

- Astrologul Click!, Lorina, face predicții complete pentru joi, 21 decembrie. Nativii a doua zodii sunt avertizați sa fie atenți la sanatate, in timp ce Fecioara se relaxeaza: iese la cumparaturi cu familia pentru Craciun.

- In ziua de 20 decembrie, romanii sarbatoresc Ignatul, ziua in care, conform traditiei, este sacrificat porcul pentru masa de Craciun, conform Agerpres.Obieceiuri tradiționale In traditia romaneasca intalnim o serie de obiceiuri legate de Ignat. Astfel, in ajunul Ignatului se fierbe grau, iar…

- In Pastorala de Craciun, Inaltpreasfințitul Casian, arhiepiscopul Dunarii de Jos, le cere credincioșilor și clericilor, ”sa-i luam pe copii ca modele in viata noastra mult prea afundata in griji, in preocupari solitare si in atitudini adesea neprietenoase fata de semeni, orientate mai mult spre bucuriile…

- Viața de artist este plina de suișuri și coborașuri. Pe langa faima, mulți dintre ei se confrunta cu diferite probleme de sanatate. Nicu Paleru a reușit sa scape de atacurile de panica dupa ce a consultat un psiholog, iar acum soția lui se ocupa de tot programul pe care il are.

- Daca v-ați intrebat de multe ori care este cea mai buna tehnologie de televizor pentru a va bucura de o calitate incredibila a imaginii acasa, in acest articol va vom spune tot ce trebuie sa știți despre televizoarele OLED și QLED. Dar pana atunci, cum funcționeaza televizoarele LED normale? Aceste…

- In conformitate cu tradiția și obiceiurile religioase, tinerii care urmeaza sa se casatoreasca trebuie sa țina cont de zilele in care biserica interzice savarșirea cununiilor in anul 2024.In acest sens, programarea cununiilor religioase trebuie facuta cu anticipație, avand in vedere atat marile sarbatori…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat sambata, la Digi24, ca nu a fost niciodata in concediu in strainatate, el precizand ca stie daca ajunge o viata sa descoperim Romania. Liderul liberal a marturisit ca va merge de Craciun in Bucovina.”Nu am fost niciodata in vacanta in strainatate,…