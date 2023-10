An greu pentru cine a dorit să cumpere sau să închirieze o locuință! Principalele două obstacole Anul 2023 nu a fost unul ușor pentru cei aflați in cautarea unei locuințe, indiferent daca au vrut sa faca o achiziție sau doar sa inchirieze. Principalele doua obstacole din calea cumparatorilor au fost legate de scumpirea finanțarii și de numarul tot mai scazut de apartamente din care au avut de ales. Toate acestea au alimentat cererea pe segmentul inchirierilor, dar și aici romanii au avut parte de provocari. Scumpirile au depașit 20% in unele cazuri, iar piața a fost copleșita de interesul tot mai mare venit de la potențialii chiriași in condițiile unei oferte reduse. In plus, noi oportunitați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

