“Amorul conjugal” de Alberto Moravia Romanul exploreaza teme literare fundamentale, precum inspiratia literara, efectul muzei asupra creativitatii si descoperirii de sine, posibilitatile iubirii platonice si ale iubirii conjugale. Autorul surprinde cu o fina intuitie drama psihologica a unui diletant bogat care isi vede naruindu-se cele mai inalte aspiratii: sa iubeasca o femeie si sa creeze o opera literara valoroasa. Retragindu-se impreuna cu sotia la o vila izolata din Toscana pentru a scrie, Silvio Baldeschi isi da seama ca lungile nopti de dragoste ii secatuiesc puterile si ii propune acesteia o perioada de abstinenta, pina… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Puritate" ilustreaza felul ingenios in care autorul isi construieste intrigile, talentul sau de a conduce haosul vietii reale spre momente in aparenta imprevizibile. Dupa incheierea studiilor, tanara Purity „Pip" Tyler isi vede marile sperante naruindu-se sub apasarea unei existente nesigure. Saraca,…

- Iarna in toata regula, vezi imagini din zonele unde ninge, este luni, 21 noiembrie 2022, Codul Galben de ninsori iși face simțita prezența in zona Moldovei. Ninge marunt in județele Suceava, Neamț și Botoșani. Echipajele DRDP Iași intervin pentru asigurarea circulației pe sectoarele afectate, cu autoutilaje…

- In anii "90, un om de afaceri dubios strange un grup de ziaristi pentru a pregati un numar de proba – numarul zero – al unui cotidian dedicat nu atat informarii publicului, cat santajului si discreditarilor. Unul dintre redactori, cu vizibile tendinte paranoice, se invirte printr-un Milano halucinant…

- „Aș ruga enorm de mult procuratura, organele abilitate sa verifice daca nu cumva exista o legatura intre cei care cresc aceste animale la nivel industrial, importatorii de carne la nivel de masa pentru populație, avand in vedere ca vin sarbatorile, ca exista o legatura. Tocmai de-asta se intampla ce…

- „Aș ruga enorm de mult procuratura, organele abilitate sa verifice daca nu cumva exista o legatura intre cei care cresc aceste animale la nivel industrial, importatorii de carne la nivel de masa pentru populație, avand in vedere ca vin sarbatorile, ca exista o legatura. Tocmai de-asta se intampla ce…

- Doua persoane au fost reținute de polițiștii ieșeni dupa ce au intrat intr-o sala de jocuri și au fugit cu circa 35.000 de lei. Unul dintre ei a intrat in interior cu o cagula pe fața și un pistol cu electroșocuri și a paralizat-o pe una dintre angajate.

- Romanul spune povestea catusi de putin inocenta a unui jalnic politist insarcinat sa-l supravegheze pe Lev Tolstoi. Sipov e un agent secret atat de secret, incat nici macar nu l-a vazut vreodata pe scriitor. Ce conteaza! Rapoartele lui, inventate de la cap la coada intr-o stare de ebrietate avansata,…

- Tanara adolescenta Grady McNeil, in varsta de aproape 18 ani, apartinand inaltei societati new-yorkeze trece printr-o multitudine de peripetii dictate de nonsalanta si teribilismul specifice celei mai dificile perioade ale vietii. "O vara de rascruce" este primul roman al lui Truman Capote, inceput…