Rata somajului in zona euro a atins un nou minim istoric in luna octombrie, coborand la 6,5% din populatia activa, de la un nivel de 6,6% in luna septembrie, potrivit cifrelor publicate joi de Eurostat, informeaza AFP.

Rata somajului inregistrata la nivel national, la sfarsitul lunii octombrie, a ajuns la 2,96%, in urcare cu 0,08 puncte procentuale fata de luna anterioara, conform datelor publicate, marti, de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

Agentii economici care isi desfasoara activitatea in Bucuresti ofera, in perioada 16 - 23 noiembrie, 11.475 de locuri de munca, potrivit datelor furnizate Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti (AMOFM).

Rata somajului s-a mentinut in Bucuresti la 1,06%, la finele lunii octombrie, comparativ cu luna anterioara, cu 12.963 de someri inregistrati, arata datele Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca (AMOFM), publicate joi.

Rata somajului in judetul Valcea a crescut la 3,34% in septembrie, de la 2,63% luna precedenta si 3,01% in perioada similara a anului trecut, potrivit datelor Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM).

Peste 6.600 de locuri de munca sunt disponibile in evidenta Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti (AMOFM), in perioada 28 septembrie - 5 octombrie 2022, informeaza AMOFM.

Rata somajului inregistrata in Capitala la nivelul lui august se situa la 1,08%, in scadere usoara fata de luna anterioara, arata datele Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca (AMOFM) Bucuresti, publicate marti, potrivit Agerpres.

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) va organiza, in luna octombrie, 125 programe de formare profesionala pentru un numar de 1.852 persoane care beneficiaza, conform legii, de servicii de formare profesionala gratuite, organizate de Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca.