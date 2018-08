Amnistia fiscală, subiect fierbinte. Dobrițoiu, ieșire în direct: O nebunie! Fostul ministru Corneliu Dobrițoiu susține ca amnistia fiscala nu se poate face decat dupa o analiza clara a ficarui caz in parte și concentrata, in special, pe sectorul privat. "Avand in vedere ca sectorul privat asigura peste 80% din PIB-ul Romaniei e clar ca amnisitia fiscala ar trebui sa se indrepte și catre sectorul privat care este cel mai dinamic. A doua chestiune. Categoric, aceasta se va face dupa o analiza caz pe caz, dosar cu dosar al fiecarei companii", a declarat Dobrițoiu la Antena 3. Noi am avut niște experiențe Corneliu Dobrițoiu susține ca fara verificarea ficarui… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

