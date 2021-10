Trei victorii și un eșec pentru juniorii de la FC Argeș

Week-end-ul trecut s-a disputat a doua rundă din Liga Elitelor Under 15, a zecea etapă din Liga Elitelor Under 16 și a noua rundă din Campionatele Naționale Under 17 și 19. În cele patru competiții organizate de FRF, juniorii alb-violeți au înregistrat trei victorii și o înfrângere.… [citeste mai departe]