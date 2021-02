Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Amna (36 de ani), prima concurenta eliminata din show-ul “Survivor Romania 2021” are probleme serioase de sanatate și, in curand, urmeaza sa se interneze in spital pentru o intervenție chirurgicala. Artista și-a facut analizele, iar medicii au programat-o la o operație de bila la sfarșitul…

- Amna va fi supusa unei intervenții chirurgicale dupa ce a participat la Survivor Romania. Cu ce probleme de sanatate se confrunta artista? Amna se opereaza Amna a avut probleme de sanatate pe parcursul șederii sale in Republica Dominicana, iar acum este nevoita sa se opereze. Artista și-a anunțat fanii…

- Alexandra Stan se afla inca in Republica Dominicana, unde lupta in echipa Faimoșilor, la Survivor Romania 2021. Mama artistei urmarește cu sufletul la gura evoluția fiicei sale și face primele declarații despre aceasta. Daniela Stan spune ca Alexandra are un mod aparte de a-și exterioriza trairile,…

- Trei nume au fost propuse pentru eliminare in echipa Faimoșilor duminica seara la „Survivor Romania 2021”, insa cel care a parasit competiția a fost Costi Ionița. In echipa Faimoșilor, cele 3 nume propuse pentru eliminare au fost Costi Ionita, Roxana Nemes si Alexandra Stan, care a fost propusa de…

- Gabriela Firea s-a operat. Primvicepresedintele PSD si-a linistit sustinatorii, spunand ca se simte bine si a intrat in faza de recuperare. Gabriela Firea nu a dorit sa dezvaluie si in ce a constat interventia chirurgicala, insa le-a recomandat urmaritorilor sa aibe grija de ei. De asemenea, ea le-a…

- Majda Aboulumosha a trecut prin momente cumplite in jungla din Republica Dominicana. In timpul uneia dintre probele de la „Survivor Romania”, vedeta s-a lovit puternic la cap și la umar și a leșinat. Majda Aboulumosha (33 de ani), care face parte din echipa Faimoșilor in sezonul 2 al show-ului „Survivor…

- Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj video cu ocazia Anului Nou 2021. Patriarhul le ureaza romanilor La multi ani! si le transmite cele mai calde ganduri de sanatate. „Cu prilejul Anului Nou 2021 va adresam tuturor parintesti binecuvantari, doriri de sanatate si…

- Alexandra Stan și Amna merg la Survivor. Ce vedete masculine se alatura! Bucurie mare pentru fanii Survivor Romania. Postul de televiziune Kanal D a anunțat sezonul 2 al show-ului. Emisiunea se va filma in Republica Dominicana și va debuta anul viitor. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare…