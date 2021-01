Amintiri din Timișoara muzicală de altădată: povestea lui Țucu Bleich Nu mai e un secret pentru nimeni faptul ca scena muzicala timișoreana de dinainte de Revoluția din 1989 a fost una cat se poate de energica și inovatoare. Grație apropierii orașului nostru de „vest“, peisajul muzical al acestei zone a fost colorat cu o serie de influențe venite din Ungaria și Serbia, iar numeroșii artiști […] Articolul Amintiri din Timișoara muzicala de altadata: povestea lui Țucu Bleich a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

