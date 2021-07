Amintiri despre admiterea la Medicină. cum se desfășura concursul în anii ‘40, ‘50, ‘70 Prestigiul meseriei, continuarea tradiției familiale, urmarea vocației sau pur și simplu dorința de a-și ajuta semenii, sunt cateva dintre motivele celor care au deschis intr-o zi „Ușa Nadejdii” și au devenit membri ai marii și prestigioasei familii a Universitații de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Razboiul, refugiul, comunismul, revoluția, capitalismul de tranziție nu au putut estompa intensitatea emoțiilor, care a imbracat intr-o lumina calda amintirile admiterii și ale celor mai frumoși ani: cei ai studenției. Pe 25 iulie 2021, concursul de admitere va marca inceputul unor… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

