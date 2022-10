Stiri pe aceeasi tema

- Conducatorii auto vor avea acces incepand de luni, 17 octombrie, la o aplicație de mobil, conectata la toți asiguratorii RCA, prin care vor putea completa in fomat electronic constatarea amiabila de accident, a anunțat luni Biroul Asiguratorilor Auto. Aplicația, numita Amiabila, are și un site de prezentare,…

- Un pilot a creat cel mai mare portret al regretatei Regine Elisabeta a II-a – „desenandu-i” conturul pe o pista radar, pentru a strange bani pentru o organizație de caritate, potrivit New york Post. In zborul de doua ore cu un Piper PA-28 de joi, Amal Larhlid a creat profilul distinctiv al monarhului,…

- UPDATE: Florin Zalomir, jandarm și fost campion la scrima, a fost gasit impușcat, in aceasta dimineața, intr-un imobil din Otopeni. O femeie a fost cea care a sunat la 112 și a alertat autoritațile. Cazul va fi preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov. Florin Zalomir era…

- Se schimba regulile pentru șoferi. Constatarea amiabila va putea fi facuta online, intr-o aplicație speciala. Astfel, șoferii implicați intr-o tamponare vor putea completa formularele necesare pe telefon. Și nu este singura modificare in lege. Potrivit noilor norme RCA, constatarea amiabila de accident…

- Parinții elevilor pot obține tichetele educaționale pe suport electronic in valoare de 500 de lei, daca intrunesc anumite condiții. Astfel, cererile pentru tichetele educaționale pe suport electronic in valoare de 500 de lei trebuie insoțite de documente, originale sau copii, care sa ateste veniturile…

- Ministerul Apararii, prin compania Romtehnica, a lansat doua licitații pentru achiziția de sisteme „de razboi electronic in comunicații” pentru care valoarea estimata a contractelor se apropie de 1 miliard de lei. Prima licitație Romtehnica se refera la „Sistem de razboi electronic in comunicații H/V/UHF-LINX”…

- Un grav accident a avut loc intre un autocar inmatriculat in Romania si o masina din Olanda, in jurul orei 2.00, pe drumul catre Veliko Tarnovo – Ruse, pe tronsonul dintre satele Kutsina si Polikraishte, potrivit nova.bg. Patru romani au murit in accident, a anunțat sambata Departamentul pentru Situații…

- Șoferii prinși la volan bauți ori sub influența drogurilor vor ramane fara permis pe loc, pentru 12 ore, chiar și in cazul in care nu vor putea fi testați, doar pe baza examinarii sumare a unui medic. Prevederea era prevazuta intre modificarile Codului Rutier adoptate de Guvern inca din primavara acestui…