Amețeală, cataplasme, dihănii Suntem o tara cu mult prea multe canale proprii de televiziune – nu le-am numarat, dar cred ca sunt cateva zeci, naționale, de cablu și de nișa – , care depasesc si puterea de asimilare a receptorului si posibilitatea de a folosi oameni de meserie, extrem de putini de altfel. Aproape toate canalele au pretentia […] The post Amețeala, cataplasme, dihanii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Stau de la ora 9 (acum e 12:15) cu o masca FFP2 si cu una chirurgicala deasupra. Masca chirugicala o schimb des pentru ca se considera a fi direct contaminata. Stau asa minim 8 ore pe zi cu mici pauze, 5 zile pe saptamana, din luna februarie", scrie Anca Cichirea pe Facebook. Cat mai dureaza? "De vreo…

- Vetricea, una dintre plantele exploatate de-a lungul a sute de ani, era folosita de strabunicii nostri sub forma cataplasmelor, pentru tratarea diveselor probleme ale pielii. Proprietatile sale terapeutice au fost confirmate de cercetari recente, chiar daca in zilele noastre planta este mai putin folosita.

- A fost ameteala marea la votul de miercuri pentru retinerea si respectiv arestarea Elenei Udrea. Deputatii s-au cam incurcat. Cu 4 bile in mana si cu 4 urne in fata lor, acestia s-au gasit intr-o situatie de-a dreptul derutanta, dupa cum reiese din clipul prezentat mai jos.

- Brandusa de toamna, cunoscuta si sub denumirile de balura si brandusel, este o planta perena, care creste in luncile umede si pasunile din Europa Centrala, de Vest si de Sud. Aceasta planta infloreste in luna septembrie si este folosita in scop terapeutic pentru proprietatile ei antiinflamatorii si…

- In scop fitoterapeutic, leurda se utilizeaza frunzele si bulbii. Leurda infloreste in lunile mai si iunie. Frunzele se recolteaza din luna aprilie, iar bulbii se recolteaza din luna august pana in octombrie. Contine sulfura de alil, vitamina a, vitamina c, carotenoizi, ulei eteric,…

- In fiecare dimineata citim site-urile romanesti si straine si strangem stirile de top de la Bloomberg la Ziarul Financiar, pentru cel mai bun update. Urmareste Incont.ro pe site sau pe Facebook. Transmitem informatiile care fac toti banii. Powered by StirileProTV. Master Planul General de…

- Tulburare caracterizata printr-o alterare a simturilor, care poate evolua spre o pierdere a starii de constienta, o ameteala vesteste, de regula, instalarea unei probleme de sanatate. Mai mult sau mai putin grava, in functie de cauza care o declanseaza. Daca ametelile se instaleaza brusc, dar nu…