Amestecul din două ingrediente care îți va face părul să crească! Îți poate rezolva și problema mătreții Toate doamnele și domnișoarele iși doresc ca parul lor sa fie des, bogat și stralucitor insa, uneori, tratarea caderii sau rarirea parului poate fi o provocare și nu toate tratamentele pot funcționa. Daca te confruntați cu anumite tipuri de chelie sau o afecțiune de sanatate care poate provoca caderea parului, este posibil sa nu iți creasca parul. Exista unele tratamente naturiste pe care unii oameni le-au gasit a fi eficiente in timp ce incercau sa iși recupereze podoaba capilara. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

