Casa Alba a anuntat joi, 11 ianuarie, ca asistenta acordata Ucrainei de catre SUA pentru a contracara invazia rusa „a incetat" din cauza lipsei unui acord in Congres pentru a continua sprijinirea autoritatilor de la Kiev. Atacurile rusești cu rachete nord-coreene asupra Ucrainei s-au intensificat, a declarat purtatorul de cuvant al Consiliului Securitatii Nationale al […]