Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si-au atentionat sambata cetatenii asupra “riscului crescut de detentie arbitrara” in China, intr-un context de tensiuni puternice intre Washington si Beijing, relateaza AFP si DPA, conform Agerpres. Americanii din China “pot fi supusi unor interogatorii si detentii prelungite din motive…

- Statele Unite si-au atentionat sambata cetatenii asupra "riscului crescut de detentie arbitrara" in China, intr-un context de tensiuni puternice intre Washington si Beijing, relateaza AFP si DPA. Americanii din China "pot fi supusi unor interogatorii si detentii prelungite din motive legate…

- Statele Unite au impus joi sancțiuni mai multor lideri chinezi, acuzați ca ar ”avea legatura cu abuzuri grave ale drepturilor omului” în special împotriva minoritații uigure, a anunțat Trezoreria și Departamentul de Stat în doua comunicate de presa separate, relateaza AFP.Vize…

- Statele Unite și China sunt in relații mai proaste ca niciodata in ultimii ani. Peste tensiunile comerciale de la inceputul anului, plus marele scandal Huawei, a venit pandemia COVID-19, care a inflamat complet dialogul dintre Washington și Beijing.

- Statele Unite au avertizat joi China in legatura cu adoptarea unei legi privind "securitatea nationala" in Hong Kong, despre care Washingtonul afirma ca ar fi "foarte destabilizatoare" pentru acest teritoriu semi-autonom, informeaza AFP preluat de agerpres. "Orice incercare de impunere a unei legi…

- Statele Unite au avertizat joi China in legatura cu adoptarea unei legi privind "securitatea nationala" in Hong Kong, despre care Washingtonul afirma ca ar fi "foarte destabilizatoare" pentru acest teritoriu semi-autonom, informeaza AFP. "Orice incercare de impunere a unei legi privind securitatea nationala…

- Mai multe actiuni judiciare colective impotriva administrației de la Beijing au fost lansate in Statele Unite, fiind solicitate daune materiale de mii de miliarde de dolari pentru efectele pandemiei. Firme...

- Val de critici dupa decizia Statelor Unite de a nu mai da bani la bugetul Organizației Mondiale a Sanatații. Americanii spun ca OMS a gestionat prost criza COVID-19 și a ascuns adevarul despre coronavirus, pentru a menaja regimul comunist de la Beijing.