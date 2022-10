Un american exonerat anul trecut dupa ce a fost condamnat in mod eronat pentru asasinarea in 1965 a activistului afro-american pentru drepturi civile Malcolm X si familia unui alt barbat, al carui nume a fost reabilitat postum in 2021 dupa ce executase la randul sau o condamnare de 20 de ani de inchisoare, au ajuns la un acord privind despagubiri de 36 de milioane de dolari cu Primaria din New York si cu statul New York, a anuntat duminica avocatul reclamantilor, citat de Reuters si AFP.

