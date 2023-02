Americanii care scot gaze din Marea Neagră cer o derogare de la plata taxei de solidaritate Compania Black Sea Oil and Gas, care deja scoate gaz din Marea Neagra, nu vrea sa plateasca taxa de solidaritate si propune Guvernului o derogare. Compania Black Sea Oil and Gas, deținuta de fondul de investiții american The Carlyle, susține ca activitatea de exploatare dureaza doar de șapte luni și ca platește impozit pe veniturile extraordinare obținute. Prin urmare, solicita o derogare pentru plata taxei de solidaritate, au declarat surse guvernamentale pentru Antena3. Black Sea Oil and Gas susține ca a platit pe parcursul anului trecut peste 2 miliarde lei la bugetul de stat, insemnand taxa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

