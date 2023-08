Americanii au trimis 4 distrugătoare să întâmpine 11 nave rusești și chineze în largul coastei Alaska O patrula navala rusa și chineza, formata din mai multe nave, a operat in largul coastei Alaska saptamana trecuta. O demonstrație de forța care a determinat un raspuns militar american, dar nu a reprezentat o amenințare pentru SUA sau Canada – a precizat pentru CNN un purtator de cuvant al Comandamentului de Nord al SUA. […] The post Americanii au trimis 4 distrugatoare sa intampine 11 nave rusești și chineze in largul coastei Alaska first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

