Americanii au făcut planurile pentru Ucraina. Și nu arată bine Statele Unite au lucrat la un nou plan pentru razboiul din Ucraina, care se bazeaza pe faptul ca armata ucraineana trebuie sa reziste ofensivelor rusești pana in 2025, scrie The New York Times.Strategia americanilor, numita „hold-and-build” (rezista și inarmeaza-te), ar putea permite Ucrainei sa-și intensifice capacitațile interne de producție de arme anul viitor pentru a produce mai multe drone și rachete cu raza lunga de acțiune. Cu suficiente arme, unii generali din armata americana cred ca armata Ucrainei ar putea aduce Rusia la masa negocierilor la sfarșitul anului 2024 sau in 2025, potrivit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

