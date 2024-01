Americanii au confiscat arme avansate iraniene, destinate grupării Houthi Reprezentanții armatei SUA susțin ca americanii au confiscat arme avansate iraniene, care urmau sa fie livrate gruparii Houthi, potrivit Sky News. Comandamentul central al SUA a declarat ca a confiscat armele convenționale avansate care erau trimise rebelilor Houthi din Yemen. Capturarea armelor a avut loc pe 11 ianuarie, au menționat americanii. Comandamentul a mai aratat ca este prima confiscare de arme convenționale avansate furnizate de Iran pentru Houthi din noiembrie, de cand gruparea din Yemen a inceput atacurile impotriva navelor comerciale. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Negocieri ascunse pe axa SUA - Iran in criza Houthi! Biden: 'Le-am trimis un mesaj privat liderilor de la Teheran!'Președintele american Joe Biden a dezvaluit ca a trimis un mesaj privat liderilor din Iran dupa ultimele lovituri asupra țintelor Houthi din Yemen. Americanii sunt „increzatori ca suntem…

- Loviturile americanilor și britanicilor asupra unor ținte militare ale rebelilor Houthi din Yemen au provocat reacții pe tot globul. Unele țari și-au aratat sprijinul pentru operațiune, in timp ce altele au condamnat-o.Australia a anunțat vineri ca a oferit personal pentru loviturile americane și…

- Premierul britanic Rishi Sunak urmeaza sa isi informeze cabinetul joi seara cu privire la posibile lovituri britanice si americane asupra rebelilor Houthi din Yemen, care sunt sustinuti de Iran. Miscarea vine dupa ce Iranul a confiscat joi un petrolier cu titei irakian destinat Turciei, ca represalii…

- Luptele escaladeaza in Marea Roșie: armata americana a scufundat trei ambarcatiuni ale rebelilor Houthi / Zece morți raportațiElicopterele marinei americane au scufundat trei ambarcatiuni apartinand rebelilor Houthi din Yemen, care au atacat o nava de containere in Marea Rosie, a anuntat duminica armata…

- Elicopterele marinei americane au scufundat trei ambarcatiuni apartinand rebelilor Houthi din Yemen, care au atacat o nava de containere in Marea Rosie, a anuntat duminica armata SUA, relateaza AFP. Dupa ce rebeli Houthi au tras asupra elicopterelor americane, acestea din urma „au ripostat cu focuri…

- Ministrii de externe ai G7 le-au cerut miercuri rebelilor houthi din Yemen sa "inceteze imediat" sa ameninte transportul maritim si sa elibereze echipajul unei nave de tip cargo pe care au confiscat-o in Marea Rosie in urma cu zece zile, noteaza AFP, citat de Agerpres."Cerem tuturor partilor sa nu…

- Iranul se afla in spatele capturarii de catre rebelii Houthi din Yemen a unei nave in Marea Roșie, avertizeaza Israelul, potrivit The Jerusalem Post. Capturarea navei Galaxy Leader, sub pavilion Bahamas, este „un alt act de terorism iranian", transmite premierul Benjamin Netanyahu.

- Autoritațile din Israel anunța ca o drona sau un avion ostil a ajuns in apropierea unui oraș israelian de la Marea Roșie, potrivit Sky News, informeaza Mediafax.Reprezentanții Forțelor de Aparare ale Israelului au avertizat cu privire la descoperirea unei drone sau a unui avion in apropierea orașului…