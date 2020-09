Stiri pe aceeasi tema

- NASA a dat asigurari luni ca mizeaza in continuare pe intoarcerea astronautilor americani pe Luna in anul 2024, publicand totodata o estimare a finantarilor necesare pentru a respecta acest calendar: 28 de miliarde de dolari pentru urmatorii cinci ani, din care 16 miliarde de dolari pentru modulul de…

- Guvernul va intocmi proiectul de buget pentru anul 2021, dupa cum a declarat prim-ministrul Ludovic Orban la o conferința in Bistrița, care a adaugat ca spera ca legea bugetului pentru 2021 sa fie votata de noul Parlament ce se va alege in data de 6 decembrie. ”Aș prefera ca bugetul sa fie votat de…

- Vanzarile din primele opt luni ale acestui an ale platformei video Zoom au fost mai mari cu 355% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Astfel, CEO-ul companiei s-a imbogațit in doar 24 de ore cu cinci miliarde euro, din creșterea valorii acțiunilor companiei pe bursa de la New York Platforma…

- CEO-ul Amazon, binecunoscutul Jeff Bezos, a dat lovitura. Tocmai a reieșit ce avere are, potrivit indicelui Bloomberg Billionaires Index. Averea lui Bezos a depașit 200 de miliarde de dolari, cu 78 de miliarde de dolari peste Bill Gates. Cofondatorul Microsoft ocupa acum pozitia secunda in topul celor…

- Berlinul "a facut avere" de pe urma trupelor americane, a afirmat miercuri presedintele SUA, Donald Trump, afirmand ca Statele Unite apara Germania de Rusia, desi Moscova beneficiaza de miliarde de dolari din contractele energetice.

- Compania Rompetrol Rafinare a finalizat instalarea noului sistem de recuperare a motorinei usoare la coloana de fractionare din cadrul instalatiei de cocsare intarziata a Rafinariei Petromidia, se mentioneaza intr-un comunicat remis vineri de societatea comerciala.Proiectul de instalare a…

- Cumparatorii americani de vehicule diesel poluante ale grupului german Volkswagen au primit despagubiri in valoare cumulata de 9,8 miliarde de dolari, a anuntat luni Comisia Federala pentru Comert (FTC) a Statelor Unite, transmite Reuters.

- Volkswagen a convenit sa rascumpere sau sa repare peste 550.000 de veihucle diesel poluante, dupa ce in 2015 a recunoscut ca a folosit un soft ilegal pentru a tria la testele de poluare. Potrivit raportului final al FTC, peste 86% dintre americanii care au participat la acordurile cu VW au solicitat…