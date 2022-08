Avand in vedere ca saptamana asta vor intra in vigoare noi reglementari federale privind așa-numitele „arme fantoma”, companiile care le vand se grabesc sa se debaraseze de stocuri. Directivele administrației Biden vor intra in vigoare miercuri și vor reduce substanțial proliferarea armelor fantoma, cerandu-le comercianților sa respecte aceleași reguli și reglementari ca și vanzatorii tradiționali […] The post America vrea scape de „armele fantoma”. Dealerii iși golesc inventarele first appeared on Ziarul National .