- America Express a fost lider de audiența cu ediția in care s-a desfașurat cursa pentru prima imunitate din etapa a doua. Irina Fodor dezvaluie clasamentul și acorda prima imunitate a etapei a doua, in aceasta seara, de la 20:30.

- In seara aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, cele noua echipe aflate in competiția America Express iși continua aventura pe Drumul Soarelui cu a doua etapa, care-i va purta in universul magic al cafelei. Oricat de fascinanta este, insa, aceasta tema, ea le va aduce provocari care vor impinge unele…

- Proba pentru cea de-a doua amuleta a fost una dificila. Echipele au fost nevoite sa adune kilograme de guayaba, iar in final, cei mai rapizi au reușit sa primeasca cazare, dar și o surpriza din partea Irinei Fodor.

- Ieri seara, in cea de-a doua ediție a celui mai dur reality show din Romania, America Express – Drumul Soarelui, s-a desfașurat primul joc pentru amuleta și Joker, caștigat de echipa formata din Alexia și Aris Eram. In aceasta seara, cursa continua cu provocari din ce in ce in mai dificile pentru concurenți:…

- Concurenții s-au strans la primul careu cu Irina Fodor și au primit o noua misiune, la America Express, sezoul 6 ediția 2 din 22 octombrie 2023. Ce au avut de facut deși erau extrem de pe o vreme deloc favorabila.

- Premiera celui de-al șaselea sezon America Express s-a impus ca lider de audiența pe toate segmentele de public. Cele noua echipe care s-au aliniat la startul intrecerii de pe Drumul Soarelui au avut parte de cea mai lunga cursa cu bagajele, in cautarea r

- Cea de-a zecea ediție Chefi la cuțite a adus victoria lui Chef Catalin Scarlatescu la amuleta, dupa o intrecere jurizata de Andreea Raicu, iar seara a culminat cu povestea lui Janni Alexandridis, concurentul care a obținut cuțitul de aur din partea lui Florin Dumitrescu. In aceasta seara, urmeaza o…

- Bucurie mare pentru Chef Bontea in ediția Chefi la cuțite de ieri seara: juratul a caștigat bomba cu mai multe amulete pusa in joc de Irina Fodor, intr-o ediție a show-ului culinar care s-a impus ca lider de audiența.