- Concurenții s-au transformat in ghizi la America Express, sezonul 6 ediția 13 din 6 noiembrie 2023. Deși inițial li s-a parut o proba distractiva, la final s-a lasat cu mai multe pedepse. Vezi cum s-au descurcat echipele.

- Cele 9 echipe și-au petrecut noaptea in inima comunitații indigene din Colummbia, dar s-a dovedit a fi o adevarata provocare, din cauza temperaturilor scazute. Dimineața, ei primit un mesaj pe care l-au descifrat cu greu și au aflat urmatoare misiune, la America Express, in ediția 12 din 5 noiembrie…

- Fiecare echipa din cele trei a facut tot posibilul sa nu ajunga pe ultimul loc la Irina Fodor, in cursa pentru ultima șansa. Ce au fost nevoiți sa manance Edward Sanda și Cleopatra Stratan. Cum au reacționat concurenți cand au aflat ce proba trebuie sa faca.

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul 10 a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, difuzata pe data de 1 noiembrie 2023, chiar inainte sa inceapa cursa pentru ultima șansa din al doilea stage, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au facut un anunț neașteptat! Aflați din randurile de mai jos…

- Concurenții din America Express au trecut prin momente emoționante in aceasta ediție. Edward Sanda și Cleopatra Stratan au fost impresionați de o fetița care le-a cerut ceva de mancare, apoi au mers sa ii cumpere cateva alimente.

- Edward Sanda a trecut prin clipe de coșmar in timpul unei probe la America Express. Concurentul a fost luat pe sus de un taur și a vrut sa renunțe, insa, Cleopatra Stratan l-a incurajat sa mearga mai departe.

- Probele de la America Express devin tot mei grele pentru concurenți. Edward Sanda a renunțat la una dintre misiuni și i-a cerut soției sale sa il inlocuiasca. Deși a incercat sa gaseasca o soluție și sa-l incurajeze, concurentul a ramas de neclintit, iar Cleopatra Stratan l-a inlocuit.

- In aceasta seara, de la 20.00, are loc premierea sezonului șase America Express, iar in primul episod concurenții ajung in Medellin, orașul rau famat din Columbia. Cleopatra Stratan și Edward Sanda se numara printre concurenții care au acceptat provocarea lansata de America Express. Cei doi spun ca…