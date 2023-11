Stiri pe aceeasi tema

- Sanziana Negru și Laura Giurcanu au apelat la un gest neașteptat in ediția 19 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui de pe 15 noiembrie 2023. Cele doua nu au mai ținut cont de nimic și au facut tot posibilul pentru a ramane in competiție.

- Echiepele care nu s-au calificat la jocul de amuleta au inceput sa iși caute cazare, dar nu se așteptau la ce a urmat. Ce au gasit Laura Giurcanu și Sanziana Negru in casa barbatului care le-a gazduit la America Express, sezonul 6 ediția 13 din 6 noiembrie 2023.

- America Express, sezonul 6. Editia de sambata, 4 noiembrie 2023, da startul ultimei etape din Columbia la America Express. Emoțiile cresc, la fel și ambiția fiecarei echipe de a caștiga imunitatea care, de data aceasta, va aduce cu sine și biletele pentru Ecuador, urmatoarea țara de pe Drumul Soarelui.…

- Cea de-a doua provocare din ediția din 4 noiembrie a adus tensiuni in echipa formata din Sanziana Negru și Laura Giurcanu. Cele doua s-au certat in plina strada, in timpul probei, dupa ce Laura Giurcanu s-a enervat pe colega ei.

- Laura Giurcanu și Sanziana Negru și-au adresat cuvinte acide in ediția 9 a emisiunii America Express sezonul 6, din 31 octombrie 2023. Camerele de filmat au surprins ce s-a intamplat mai exact.

- Laura Giurcanu, data in vileag de propria ei colega de echipa de la America Express. Sanziana Negru nu a mai rezistat și a luat-o la zor pe prietena sa, care nu iși mai poate lua gandul de la Aris Eram. Cei doi indragostiți și-au facut gesturi romantice chiar il vazul tuturor. Laura Giurcanu, cu gandul…

- Aris Eram și Laura Giurcanu au avut o conversație neașteptata in ediția difuzata ieri, la „America Express”, și-au spus ca se iubesc. Dupa finalul filmarilor, ei au aparut impreuna sarutandu-se. Competiția devine din ce in ce mai dificila pentru concurenții de la „America Express”, sezonul 6. In ediția…

- Primul episod din noul sezon America Express a adus in fața telespectaroilor unul din cele mai grele momente. Toate cele 9 echipe au avut de parcurs un traseu prin cea mai periculoasa zona, Medellin. Printre cele 9 echipe, Laura Giurcanu și Sanziana Negru au aflat cu cați bani traiește familia care…