Stiri pe aceeasi tema

- Concurenții au avut de mancat viermi vii la America Express, sezonul 6 ediția 20 din 18 noiembrie 2023. Nu toți au reușit sa duca la bun sfarșit proba și astfel, s-a lasat cu penalizari semnificative.

- Episodul 20 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 18 noiembrie 2023, a adus multe momente frumoase, dar și extrem de grele pentru concurenți. Aceștia au luptat pentru jocul de amuleta. Iata care sunt concurenții ce s-au calificat la jocul pentru amuleta și au ajuns primii la Irina Fodor!

- In ediția din aceasta seara de la America Express, sezonul 6, concurenții au luptat pentru cursa pentru ultima șansa din Columbia, astfel ca au fost nevoiți sa manance o supa care era "plina de surprize". Echipele s-au ingrozit și nu au facut fața probei dificile. Iata cine a reușit sa termine!

- Episodul 14 de la America Express - Drumul Soarelui, din data de 7 noiembrie 2023, a fost extrem de greu pentru concurenții emisiunii, care au avut parte de tot felul de momente dificile. Seara s-a terminat intr-un mod placut pentru echipe, deoarece Irina Fodor le-a dat un mesaj important. Iata ce avantaj…

- In ediția din aceasta seara are loc cursa pentru ultima șansa la America Express - Drumul Soarelui, unde trei echipe se vor lupta sa ramana in competiție. Concurenții au avut parte de un schimb dur de replici atunci cand au fost nevoiți sa faca nominalizari.Cea de-a doua imunitate a fost caștigata in…

- America Express – Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 21 octombrie 2023. Inima continentului sud-american bate in ritm salbatic pe un traseu fabulos, Drumul Soarelui. Echipele au pornit in explorare prin vai și munți, plaje, jungle și deșerturi in peisaje suprarealiste. Un drum care se intinde pe…

- In episodul 1 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 21 octombrie 2023, se pare ca echipele au pornit in cautarea primei cazari. Așadar, acest lucru a venit dupa ce stația a sunat pentru prima oara și i-a oprit din drum. Iata cum s-au descurcat.

- In primul episod din producția Jurnal de calatorie am putut descoperi primele imagini cu provocarile traite de concurenții de la America Express sezonul 6, in aventura lor de pe Drumul Soarelui.