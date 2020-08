America de Sud: Nouă ţări doresc redeschiderea frontierelor Tarile membre ale Forumului pentru Progresul Americii de Sud (PROSUR) au aprobat joi infiintarea unei comisii destinate sa faca propuneri in vederea coordonarii redeschiderii frontierelor lor, inchise din cauza pandemiei de coronavirus, noteaza AFP. Ministrii de externe ai celor noua tari membre ale acestei organizatii regionale - Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, Columbia, Ecuador, Paraguay, Peru si Uruguay - au luat aceasta decizie in cursul unei videoconferinte. Comisia, alcatuita din reprezentanti ai ministerelor de Externe si de Interne din fiecare stat membru, va avea la dispozitie zece… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

